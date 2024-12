Benemerenze civiche . Lecco celebra il patrono

San Nicola a Bari. San Nicolò a Lecco. Diverso nome, stesso santo patrono, quello dei naviganti, di mare come a Bari, di lago a Lecco. Si celebra il 6 dicembre, ma a Lecco la festa comincia in anticipo. Vengono consegnati quest’oggi i Nicolini d’oro, le benemerenze civiche in occasione della festa patronale cittadina. L’appuntamento è alle 11 nell’auditorium del centro civico Sandro Pertini di Germanedo. Tre i premiati: Mariuccia Buttironi, 87 anni, del rione Olate, anima dell’associazione Rete Radié Resch, un’associazione di solidarietà internazionale fondata nel ‘64; Renato Milani, 62 anni, dal 2016 Cavaliere della Repubblica, presidente del Coordinamento provinciale di Telethon; padre Norberto Pozzi, sacerdore carmelitano scalzo di 72 anni, missionario in Centrafrica, dove l’anno scorso ha perso una gamba in seguito all’esplosione di una mina. La festa patronale prosegue giovedì alle 17.30 con il taglio del nastro del nuovo Capolavoro per Lecco, la Sacra Conversazione di Pietro, opera del Perugino, il divin pittore, vissuto tra il 1448 e il 1523. Venerdì quindi la ricorrenza religiosa: alle 18.30 la messa solenne e, a seguire, alla sera alle 21, un concerto. Musica in concerto con i cantori dell’Accademia corale di Lecco poi anche sanato sera in basilica. Entra nel vivo pure Lecco magico natale, con molti eventi ed iniziative, con la Mostra dei presepi, la pista di pattinaggio, il villaggio di Natale, le luminarie. "Un calendario fitto di appuntamenti culturali dedicato a tutte le età", spiegano l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo e alla Cultura Simona Piazza. D.D.S.