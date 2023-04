"Battelli a Garlate? Bisogna approfondire"

Niente battaglia navale per la navigazione sul lago di Garlate. I vertici della Navigazione dei Laghi hanno finalmente risposto al sindaco di Pescate Dante De Capitani che aspettava da mesi un riscontro alla sua richiesta di varare traghetti che solchino anche le acque del vero lago dei Promessi sposi. Dopo ripetute sollecitazioni rimate lettere morta, nei giorni scorsi aveva lanciato un ultimatum, quello del 20 aprile: in mancanza di rassicurazioni allo scadere del diktat avrebbe marciato in fascia tricolore fino alla sede della Navigazione dei Laghi, da cui non se ne sarebbe andato senza una risposta. La risposta è però arrivata. "Quindi il 20 aprile non mi presenterò da loro con la fascia tricolore", conferma il battagliero sindaco. Per vedere i traghetti fare la spola tra le sponde del lago di Garlate tuttavia ci vorrà molto tempo, ammesso che mai avverrà. "Il Lago di Garlate, lago della Repubblica Italiana, merita giustamente rispetto e considerazione – gli ha spiegato il direttore della Navigazione Nicola Oteri -. Tuttavia l’attivazione di un servizio pubblico di linea non può prescindere da un approfondimento". D.D.S.