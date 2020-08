Barzio (Lecco), 12 agosto 2020 - La Sagra delle sagre rende omaggio ai medici e agli infermieri di Lecco, che hanno lavorato nel periodo più intenso dell’emergenza sanitaria. Come ogni anno l’organizzazione della fiera valsassinese rende omaggio a personalità legate al territorio con il Premio Sagra – Renato Corbetta, dal nome del fondatore dell’evento che proprio ieri avrebbe compiuto cento anni. Per questa edizione è stato deciso di consegnare il riconoscimento all’Opi Lecco, l’Ordine delle professioni infermieristiche, e all’Ordine dei medici di Lecco.

Fabio Fedeli, presidente provinciale dell’associazione degli infermieri, e Pierfranco Ravizza, numero uno dei medici lecchesi, hanno ritirato il prestigioso premio. «Quanto accaduto in questi mesi ha messo sotto i riflettori il lavoro che i professionisti sanitari svolgono costantemente – afferma Fedeli –. Noi infermieri curiamo e ci prendiamo cura con professionalità, guidati da forte senso etico, ogni giorno e in qualsiasi situazione». L’infermiere spiega che il momento buio non è ancora terminato. «Stiamo vivendo un periodo molto difficile, che segnerà ognuno di noi, assistiti e curanti. In questi mesi abbiamo tutti riscoperto l’importanza di un servizio sanitario universalistico.

Un sistema fatto di professionisti, che oggi ricevono preziosi riconoscimenti, ma dei quali non sempre è riconosciuto il valore. Un sistema da tutelare, su cui tornare a investire e che deve prevedere nuovi modelli assistenziali, per venire incontro alle necessità della popolazione». Fedeli si appella al sostegno di tutti, anche morale: «Ha rappresentato un appiglio su cui farci forza. Ora restate al nostro fianco, noi lo continueremo a fare, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento ci sia bisogno di salute».