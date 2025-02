Banche chiuse a causa dell’AI: "Dismessi cinquanta sportelli"

L’intelligenza artificiale avanza, le banche spariscono. L’allarme arriva dall’ultimo congresso degli iscritti alla First Cisl di Monza Brianza Lecco, la Federazione italiana reti dei servizi del terziario, cioè banche, assicurazioni, riscossioni e authority, che hanno confermato Tiziana La Scala segretaria generale di categoria, affiancata da Simona Maggi e Gigi Orsenigo. "Le filiali chiudono, i servizi si spostano online – avverte Tiziana La Scala -. L’AI prende il posto delle competenze umane. L’innovazione deve essere governata con giustizia e la tecnologia deve creare occupazione, non distruggerla. Noi siamo coloro che parlano con il pensionato che non sa usare il vending online. Siamo noi che aiutiamo le imprese a ottenere un finanziamento". Negli ultimi anni in provincia di Lecco hanno chiuso una cinquantina di sportelli bancari, che ora sono circa 150. In molti paesi di una delle province più ricche d’Italia non c’è nemmeno una banca. "Un’emergenza collettiva – commenta Riccardo Colombani, segretario nazionale First Cisl - . Vogliamo un settore più vicino ai cittadini, che non abbandoni le aree interne e le comunità". D.D.S.