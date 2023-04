Lecco, auto in fiamme sulla Statale 36: paura per un automobilista

Lecco, 10 aprile 2023 – Auto in fiamme sulla Statale 36. E' successo nei giorni scorsi, nel tratto tra Lecco e Abbadia Lariana. Il guidatore della macchina si è accorto che qualcosa non andava, perché ha visto del fumo uscire dal vano dal motore che presto si è trasformato in fuoco. E' riuscito ad accostare a bordo strada, fermare il veicolo e scappare fuori poco prima che il mezzo venisse completamente avvolto dall'incendio.

La scena è stata immortalata dal altri conducenti di passaggio che si sono fermati ad aiutarlo e per allertare i soccorritori. L'auto ha preso fuoco in direzione nord, verso Colico, poco prima dello svincolo di uscita per Mandello del Lario.

A causa del calore sviluppato da rogo, finestrini e pneumatici sono esplosi. Da una falla nel serbatoio , il carburante si è inoltre riversato sull'asfalto. In pochi minuti sono poi arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. La 36 è stata temporaneamente chiusa al transito per consentire di spegnere il fuoco e poi di rimuovere la carcassa carbonizzata dell'auto.