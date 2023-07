Assolto un passatore turco, il giudice non ravvisa il reato

A inizio giugno era stato arrestato dalla polizia con l’accusa di essere un passatore, alla guida di una Peugeot 308 con a bordo cinque connazionali, di cui due minorenni. Ma ora l’uomo, un turco di 39 anni residente a Bonate Sopra, è stato assolto per non aver commesso il fatto, al termine del processo per direttissimo per il quale aveva ottenuto un rinvio. Il giudice di Como, avrebbe infatti accolto le argomentazioni del difensore, avvocato Ferruccio Felice, in ordine alla totale mancanza di consapevolezza di commettere un reato. I cinque connazionali, provenienti dalla Slovenia, erano diretti in Svizzera, privi di documenti, e avevano ottenuto un passaggio dall’uomo, che non aveva chiesto denaro.