Assalto da film al deposito di capi di lusso: milioni di refurtiva

È caccia all’uomo da parte dei carabinieri dopo l’assalto da film messo a segno l’altra mattina all’alba al magazzino di G&B, negozio di grandi firme a Poncarale, venerdì finito nel mirino di una banda di professionisti del crimine che l’hanno svaligiato. Inquirenti e investigatori sono al lavoro per rintracciare gli autori del furto, il cui valore è ancora in corso di valutazione ma è sicuramente milionario. Le indagini hanno preso le mosse dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che alle 4.07 hanno inquadrato una decina di malviventi - ma potrebbero essere parecchi di più -, tutti incappucciati, entrati in azione nel grande centro logistico “Speed 54“ di via Meucci. Il colpo era stato programmato in ogni dettaglio, da veri esperti della materia. I banditi nel cuore della notte hanno portato sul posto numerosi camion e furgoni rubati e li hanno piazzati di traverso sulle strade di accesso all’area industriale, così da bloccare il transito alle forze dell’ordine e alla vigilanza. Il gruppo operativo si è aperto un varco nella recinzione, che pure è dotata di barriere antifurto, e poi si è introdotto nel capannone forzando una porta antipanico. L’effrazione ha fatto scattare l’allarme, a quel punto la riuscita del blitz era davvero questione di attimi. Ma i malviventi, velocissimi e attrezzati, a forza di braccia raccolto decine di capi di abbigliamento di ogni genere dei brand del lusso.

Beatrice Raspa