Arriva il Carnevalone di Lecco . Ecco chi sono i nuovi regnanti

Le mascherine di Lecco hanno i loro reali. Sono Antonio Schiripo, funzionario comunale di 60 anni con la passione per il teatro, scelto per vestire il mantello e la corona di Re Resegone e la giornalista anche lei di 60 anni Micaela Crippa reclutata come Regina Grigna. Poi c’è il Gran ciambellano Pietro Sala, 61 anni, storico operaio alla Fiocchi e volontario di Antea e della Cisl, oltre che conduttore radiofonico.

Saranno loro, i regnanti e il Gran ciambellano, a guidare la festa per il Carnevalone, in programma dal 2 all’8 marzo. Il Carnevalone di Lecco è uno dei più datati in Lombardia: risale al 1884, salvo essere interrotto prima tra il 1900 e il 1950, e poi dal 1958 al 1997. Sarà una settimana come al solito ricca di appuntamenti dedicati a ogni fascia d’età, che comincerà con la consegna delle chiavi della città ai regnanti 2025 e terminerà con la sfilata per le vie del centro fino all’area della La Piccola.

"Durante il Carnevalone ricorrerà quest’anno anche la Giornata internazionale dei diritti delle donne – annuncia il sindaco Mauro Gattinoni -. Per questo durante il gran galà di venerdì 7 marzo sarà dedicato un momento a questa fondamentale ricorrenza. Immancabili, infine, saranno le visite dei Regnanti alle scuole dell’infanzia, nonché agli ospiti degli Istituti riuniti Airoldi e Muzzi, che regaleranno un momento di svago ai più piccoli e agli anziani della città". D.D.S.