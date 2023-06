Arrestato dalla GdF Viaggiava in treno nascondendo stupefacenti

Un quarantenne di origine cinese, è stato controllato e arrestato ieri mattina dalla Guardia di finanza di Ponte Chiasso, mentre viaggiava sul trano proveniente da Milano e diretto a Lugano, fermo alla stazione internazionale di Chiasso. Con sé aveva delle cartellette, al cui interno aveva nascosto cocaina, eroina e anfetamine in quantità variabili. I militari, dopo essersi accorti dell’anomalia delle fodere, hanno portato l’uomo negli uffici e aperto le cartellette, trovando lo stupefacente. Su disposizione del magistrato di turno, il quarantenne è stato arrestato in flagranza, mentre è in corso la quantificazione esatta della droga e la verifica del principio attivo. Domani sarà interrogato dal giudice.