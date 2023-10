Arrestato con i gioielli di una donna anziana appena raggirata

Era stato arrestato con ancora la refurtiva addosso, rubata poco prima a una donna di 89 anni, grazie a un raggiro commesso spacciandosi per un postino che doveva consegnare una raccomandata. Ieri Raffaele Barbato, napoletano di 29 anni, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa aggravata. L’uomo già in carcere in custodia cautelare dalla scorsa settimana, quando era avvenuto l’arresto in flagranza, è stato riportato al Bassone. Era incappato in un controllo della Squadra Mobile in centro città: i poliziotti lo avevano notato uscire dal portone del palazzo in cui aveva derubato la donna, indossando una mascherina chirurgica. Un dettaglio che li aveva spinti a fare un accertamento, trovandogli addosso la refurtiva: monili in oro, gioielli, 200 euro in contanti e un bancomat intestato alla pensionata.