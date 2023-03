Armi in pugno lo rapinano, lui reagisce e li picchia

BOVEZZO (Brescia)

Cercano di assaltare un grossista di alimentari ma il colpo naufraga perché il titolare li insegue, ingaggia una colluttazione e si riprende a suon di pugni e schiaffoni il maltolto. I due si danno alla fuga ma i carabinieri, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, li individuano e arrestano. I rapinatori rimasti a bocca asciutta sono un 54enne di Bovezzo e un 28enne originario dell’Albania, entrambi conosciuti alle forze dell’ordine. Ora il primo è in carcere, il secondo ai domiciliari. Per l’accusa nei giorni scorsi avevano preso di mira un noto rivenditore di alimentari all’ingrosso di Bovezzo. Casco integrale in testa, pistola scacciacani in pugno, mentre uno dei due brandiva una bomboletta di spray urticante, hanno fatto irruzione nell’azienda e hanno intimato al proprietario di consegnare il fondo cassa. Il negoziante non si è fatto scoraggiare e ha opposto resistenza. Prima di scappare i banditi hanno pero’ trafugato due borsoni contenenti effetti personali del commerciante. Il negoziante ha inseguito e raggiunto i rapinatori mentre tentavano di mettere in moto uno scooter (rubato, ovviamente). Si è riappropriato delle due borse, quindi ha chiamato il 112. Nel frattempo i malviventi si sono dileguati a piedi. Ma anche in questo caso non sono andati lontano: i militari della stazione di Nave si sono messi subito sulle loro tracce. E anche grazie alle indicazioni offerte da un passante un rapinatore è stato raggiunto e fermato subito. Il complice invece è stato trovato la notte seguente dopo un’indagine serrata. Era tornato a casa sua a dormire. Il giudice ieri ha convalidato gli arresti e ha disposto per entrambi la misura cautelare: per uno in carcere, per l’altro ai domiciliari.