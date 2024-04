Apprezzati falegnameria, cucina e giardinaggio . Tutti i partecipanti amano il progetto

Quali attività preferisci fare ai laboratori?

Nicolò: "Mi piace molto il laboratorio di falegnameria, costruire le targhette e il laboratorio di cucina; apprezzo i lavori manuali".

Cosa hai imparato nel corso dei laboratori scolastici?

Amine: "Rispetto all’inizio dell’anno, ora, conosco più cose: ho imparato a cucinare le palline di cioccolato con cocco".

Quali attività extra vorresti aggiungere?

Gaia: "Mi piacerebbe molto aggiungere qualcosa riguardante la meccanica".

Imadoudine: "Vorrei fare un laboratorio di informatica".

Quali emozioni provi durante questi progetti?

Edoardo: "Mi sento più tranquillo e coinvolto rispetto alle lezioni tradizionali”.

Sono utili i laboratori?

Adam:"Sono utili perché si impara sempre qualcosa di nuovo e interessante”.

A che cosa servono, oltre al lavoro manuale, i laboratori?

Andrea: "I laboratori servono per chi non sta attento in classe e non riesce ad applicarsi nello studio ed ha l’opportunità di eseguire lavori manuali e leggeri".

Quali progetti state pensando per la scuola?

Andrea: "Costruiamo oggetti, per esempio, stiamo realizzando delle targhette da appendere sulle porte delle classi e stiamo pulendo il cortile della scuola".