Paga una “mazzetta” invece che svolgere i lavori socialmente utili: indagato 41enne di Annone

Annone Brianza (Lecco) – Una donazione ai volontari di un'associazione benefica all'apparenza. In realtà una ''mazzetta'' per ottenere l'attestazione di aver svolto lavori socialmente utili che invece non aveva mai effettuato per non essere processato. Un 41enne di Annone Brianza è accusato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria.

È uno dei 70 indaganti nell’ambito di una maxi inchiesta svolta dai militari della Guardia di finanza e dai carabinieri di Trento su una truffa sui contributi provinciali. “Operazione fantasma” è il nome dell'indagine, che ha portato al sequestro preventivo in via d'urgenza di oltre 340mila euro e a 66 perquisizioni scattate tra Trento, Vicenza, Padova, Latina, Siracusa, Modena e appunto Annone Brianza a Lecco.

Gli investigatori hanno scoperto che gli indagati avrebbero costituito un'associazione a delinquere tramite due associazioni di volontariato per ottenere contributi pubblici. Hanno inoltre affiliato ai due enti no profit diversi imprenditori a loro insaputa. Una delle associazioni è “A chiese aperte”, convenzionata con diversi tribunali, a cui si è rivolto il brianzolo, affidato in prova, per chiedere l'attestazione di aver svolto lavori socialmente utili per non finire a processo, lavori socialmente utili che però non avrebbe mai svolto.