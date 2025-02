Allarme scippatore seriale. Colpisce in bici elettrica

La piazza deserta, la luce fioca dei lampioni, la foschia per l’umidità della sera. Di sottofondo solo lo scroscio dell’acqua della fontana di piazza Vittoria a Merate. Poi, all’improvviso, il faro sempre più vicino. È il faro di una mini bici elettrica in contromano con in sella un giovane. "Mi sono scansato perché mi stava investendo – racconta Goffredo Bursi, consulente aziendale di 77 anni di Merate -. Mi ha chiesto 5 euro. Aveva lo sguardo spiritato, sembrava ubriaco. Gli ho risposto di no e lui mi ha aggredito". Prima uno spintone, dopo le manate, infine l’assalto per strappargli di mano il cellulare e il portafoglio dalla tasca. Quasi un déjà vu per Goffredo, che un paio di anni fa, dopo un delicato ricovero in ospedale, è stato derubato in strada del prezioso orologio che portava al polso. "Ho sempre praticato sport, mi sono difeso e ho reagito – prosegue il 77enne, noto non solo per la sua professione, ma anche per i suoi trascorsi alla guida dell’Alleanza cristiana per Merate e del Comitato di liberazione fiscale -. Ho temuto che potesse ferirmi magari con un coltello nascosto". Così per fortuna non è stato, il rapinatore ha desistito ed è scappato. È tuttavia ritornato alla carica nemmeno un quarto d’ora più tardi, nel parcheggio del Tennis & padel center, dove lavora la figlia di Goffredo e dove ha cercato di scippare una ragazza. Le immagini di una telecamera mostrano il suo arrivo. "È sempre lui – conferma il consulente -. Stesso zaino, stesso caschetto in testa, stesse movenze, stessa bici, una bici elettrica a pedalata assistita nera". La paura però resta, perché lo scippatore della mini bici elettrica è stato visto in giro più volte. Daniele De Salvo