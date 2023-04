Alla guida ubriaco I carabinieri lo seguono e lui li aggredisce

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chiavenna, l’altra notte, hanno arrestato un 41enne italiano, residente a Mantello, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto per precedenti di polizia, mentre stava percorrendo la provinciale numero 4 in direzione di Dubino alla guida di un’utilitaria, procedendo in maniera discontinua come se l’auto fosse condotta da un ubriaco, incrociava la pattuglia del Radiomobile in servizio. Seguito e fermato a breve distanza dai militari, che subito percepivano l’evidente stato di ebbrezza, si è rifiutato di eseguire il test alcolemico e si è scagliato contro gli uomini in divisa che sono però riusciti a bloccarlo, dichiarandolo in stato di arresto.