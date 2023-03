Al volante di un’auto contro un camion: muore donna di 74 anni

Una donna di 74 anni, Caterina Nonini, residente a Gera Lario, in provincia di Como, ha perso la vita ieri alle 11 in un incidente avvenuto sulla statale dello Spluga a Nuova Olonio, in territorio comunale di Dubino. La pensionata era al volante di un’auto Lancia Y quando per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale associata dei Comuni della Cm di Morbegno ha perso il controllo della vettura, forse per un improvviso malore, andando a invadere l’opposta corsia di marcia, dove sopraggiungeva un camion il cui conducente ha fatto di tutto per evitare l’impatto. Il veicolo distrutto e il mezzo pesante sono stati posti sotto sequestro nell’autosoccorso Lanfranchi, su richiesta del pm Marialina Contaldo che ha disposto l’autopsia. La vittima era sorella di Eugenio, allevatore e noto in Valtellina per le sue battaglie ecologiste. Mi.Pu.