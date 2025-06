Al servizio degli altri. Onorificenze e premi

Onorificenze ai custodi della memoria dei deportati nei lager per essersi opposti ai nazifascisti. Le ha consegnate ieri il prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, in occasione della Festa della Repubblica, a Mario Nasatti, 80 anni, capogruppo delle Penne nere di Valmadrera, e al vicepresidente dell’Anpi della Valsassina Augusto Giuseppe Amanti, 78 anni di Barzio. Il primo è stato insignito del titolo di Ufficiale Cavaliere al merito, il secondo di Cavaliere al merito. Insigniti dell’onorificenza di Cavalieri pure Matteo Selva, 52 anni, infermiere professionale tra i promotori della centrale del 118 di Lecco; l’ex sindaco di Lierna Silvano Stefanoni, 64 anni, presidente della Federazione delle associazioni delle persone con disabilità; e Fabio Dadati, imprenditore del tursimo di 60 anni ed ex assessore provinciale. Sono state inoltre consegnatele miniature dello stemma del gonfalone comunale a Marco Panzeri, sindaco del La Valletta Brianza. "Bandendo i localismi ed i rischi connessi al sopravvento del particolare sul generale e dell’interesse individuale sul bene collettivo, occorre impedire che le società si dissolvano per dissoluzione dei loro valori etici", l’appello del prefetto. "A 80 anni dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e dal ritorno della democrazia nel nostro Paese, invitoa guardare alle storie di quei nostri avi che lottarono per riconsegnarci la libertà; a quei cittadini italiani che scelsero la Repubblica; agli uomini e alle donne che ci donarono una Costituzione", le parole del vicesindaco di Lecco, Simona Piazza. D.D.S.