Al chiaro di luna cenando si fa trekking

Una passeggiata in notturna con tappe per cenare. È il Trekking al chiaro di luna organizzato dai volontari della Pro loco, in programma sabato prossimo. Si parte alle 17.30 dalla biblioteca e poi ci si ferma a diverse tappe: il casello del Giacomo per l’antipasto; il casello del Luis per il primo; da Predanee per il secondo con contorno; alla Carbonera per dolce, caffè e ammazzacaffè. Il costo di partecipazione, a numero chiuso, è di 30 euro. Prenotazione obbligatoria, telefonando a Luca al numero 333.4083130 o a Patrick al 339.1762180 in orario serale o inviando un Whatsapp al 351.9717514. Percorso per tutti, ma occorrono abbigliamento adatto, scarpe da trekking e pile.