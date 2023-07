Aiuto garantito alle imprese ComoNext non va in vacanza È tempo di progettare il futuro

di Roberto Canali

LOMAZZO (Como)

Il Parco tecnologico ComoNext non va in vacanza ed è pronto a dare una mano alle micro, piccole e medie imprese che presenteranno i progetti per ottenere i fondi messi a disposizione dal Pnrr nell’ambito del progetto Nord Ovest Digitale e Sostenibile. Si tratta di dieci milioni di euro, suddivisi in due linee di finanziamento e sono destinati a supportare la crescita sostenibile e inclusiva nel campo della "doppia transizione": digitale ed ecologica. "ComoNext in qualità di incubatore certificato, è parte del progetto Nodes ed è pronto ad accompagnare imprese e startup nella fase di stesura dei progetti per accedere ai bandi di finanziamento e a supportarle lungo l’intero processo di sviluppo tecnico, fino alla fase di rendicontazione - spiega il direttore generale del parco tecnologico, Stefano Soliano - I finanziamenti sono stati resi disponibili con l’obiettivo di supportare le imprese nello sviluppo di progettualità innovative nell’ambito della transizione digitale ed ecologica".

I territori interessati sono le regioni Piemonte e Valle d’Aosta;, le province di Como, Lecco (per i settori Turismo Cultura Moda sostenibile), Varese, Pavia e Cremona (per Agroindustria Primaria e secondaria). Alle micro, piccole e medie imprese è data l’opportunità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di progetti riconducibili a sette aree tematiche: Aerospace, Green Technologies, Turismo-Cultura-Moda sostenibile, Montagna digitale e sostenibile, Industria della salute e Silver Economy, Agroindustria Primaria e secondaria. I progetti dovranno essere inviati tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2023, successivamente (tra il 1° novembre 2023 e il 15 gennaio 2024) le proposte verranno valutate e selezionate. Dal 1° marzo 2024 dovranno essere avviate le attività per lo sviluppo dei progetti selezionati e finanziati.