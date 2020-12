Airuno (Lecco), 14 dicembre 20202 - Rigettata l'istanza di una nuova perizia sul professore novantenne Carlo Gilardi, ospite ora della casa di riposo Airoldi e Muzzi di Lecco. Il Gip Salvatore Catalano, ha disposto di non procedere con la sesta perizia chiesta dalle parti che invocavano di valutare la capacità di intenedere e volere di Carlo Gilardi. La vicenda è molto sentita non solo ad Airuno il suo paese natale e lo conferma la manifestazione di sabato scorso davanti alla casa di riposo. Ma il giudice ha ritenuto siano sufficienti le perizie precedenti, che indicavano la capacità di intendere e di volere del professore. Inoltre c'è anche una consulenza tecnica effettuata subito dopo il suo ricovero che conferma le sue capacità. A questo punto, la battaglia dei legali è di chiedere il ritorno a casa per Carlo Gilardi, visto che nei vari documenti e in una videoregistrazione anche recente c'è una sua dichiarazione in cui dice di voler tornare a casa.

