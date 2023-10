Aggredito alle spalle con coccio di bottiglia. Marocchino ferito grave

Paura in Valle Trompia nel pomeriggio di lunedì attorno alle 18, dove un uomo di 35 anni di origini marocchine è stato aggredito da due persone, probabilmente suoi connazionali, per motivi al vaglio degli investigatori dell’Arma dei carabinieri. L’uomo si stava avvicinando alla sua macchina quando gli aggressori gli sono arrivati alle spalle. I fatti sono accaduti in piazza Martiri della Libertà. Il nordafricano è stato ferito con un coccio di bottiglia, che gli ha provocato lesioni gravi alla parte posteriore del corpo, ma fortunatamente non tali da metterlo in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia. Ora il marocchino si trova in ospedale, dove è stato condotto dai volontari del 118 di Villa Carcina.