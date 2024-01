Addio all’ex consigliere Parolari. Uomo di sport e commerciante

LECCO

Storico commerciante di lungo corso di Lecco, politico locale e grande sportivo amatoriale. Si è spento all’età di 84 anni Vincenzo Parolari (foto). È morto domenica. Il giorno prima aveva festeggiato i 58 anni di matrimonio con la sua Lucia, sua moglie.

A lungo ha gestito il negozio di abbigliamento del centro, aperto nel 1925 nel rione di San Giovanni e che poi lui e sua moglie, nel 1965 avevano trasferito in via Roma. Nonostante fosse in pensione quando poteva faceva lo stesso un salto nella boutique. Vincenzo Parolari era innamorato della sua Lecco e per questo era stato anche consigliere provinciale, tra le fila della Lega, dal 1997 al 1999 e presidente del Consiglio di Zona 3 dal 1997 al 2001, una passione trasmessa pure al figlio Stefano, attuale consigliere comunale. L’altra grande passione di Vincenzo era la bicicletta, fin da bambino: ha continuato a pedale sino a quando il fisico glielo ha consentito, nonostante un brutto incidente. Aveva partecipato pure al Giro d’Italia dei cicloamatori. "Un uomo semplice, onesto, innamorato della sua famiglia, del lavoro, del ciclismo e di Lecco", lo ricorda il figlio Stefano. "Il Comune di Lecco si unisce al cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Parolari, storico commerciante del centro e già presidente del Consiglio di Zona 3, nonché padre del consigliere comunale Stefano Parolari – esprime cordoglio a nome di tutti il sindaco Mauro Gattinoni -. L’Amministrazione comunale ricorda con gratitudine il suo impegno civico e politico".

Al funerale, in programma alle 15.30 di oggi pomeriggio nella basilica di San Nicolò, verrà esposto anche il gonfalone comunale.

D.D.S.