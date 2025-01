Addio a Fausto Cogliati. Il produttore dei big maestro anche nella vita

"Fratello, già ci manchi". A mancare già è Fausto Cogliati, produttore e vocal coach dei big della musica Italiana originario di Cernusco Lombardone. Per molto di loro era quasi un padre. È morto l’altro giorno. Aveva 66 anni, il 15 febbraio ne avrebbe compiuti 67. Lunghissimo l’elenco degli artisti con cui ha collaborato: Eros Ramazzotti, Ultimo, Francesca Michielin, Fedez, gli Articolo 31, J-Ax fin dal 1994, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, i Club Dogo, Lorenzo Fragola, Marcella Bella, Diego Naska, Federico Rossi, Benji & Fede e tanti altri, che a lui devono almeno parte del loro successo. Fausto Cogliati ha lavorato come produttore musicale anche per X-Factor.

"Fratello, ti voglio bene", è il saluto di Eros Ramazzotti. "Insieme dal primo concerto al primo stadio Faustone mio – il ricordo di Ultimo – “Sai che ho i brividi?”, quando lo dicevi sapevo che era tutto ok, fai buon viaggio". E ancora Francesca Michelin: "Non riesco proprio a crederci. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme non avevo ancora 18 anni... Ti vorrò bene per sempre. Mancherai tanto". Fedez lo chiamava Faustelly quando erano in sala prove: "Grazie a te ho imparato tante, troppe cose. Abbiamo condiviso momenti che difficilmente possono diradarsi nel tempo. Grazie di tutto". "Hai fatto sembrare facile il non mollare mai – le parole di Fede di Benji & Fede –. Mentre la vita stava provando a tutti i costi a farti volare via, tu avevi ancora le tue missioni da compiere. Quanto avevi da dare ancora e ancora. Che quella tua intensità genuina e sincera che dedicavi a tutte le persone che incrociavano il tuo cammino, che la tua profonda calma e il tuo candore dignitoso e diligente all’esistenza, che la tua guida quasi paterna, che tutto quello che ci hai lasciato, tutto questo, non sia stato vano".

Fausto Cogliati aveva esordito nel panorama musicale come chitarrista nei Lijao. Nell’88 con gli altri del gruppo si era aggiudicato il terzo posto tra le nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano Per noi giovani. "Hai fatto un sacco di strada – l’addio del suo amico d’infanzia e dj Faustino Comi –. Non solo abbiamo perso un grande artista ma anche una grande persona". Il funerale verrà celebrato a Milano dove viveva da tempo.