Addio a Buttironi, premiata col Nicolino

Mariuccia Buttironi se n’è andata nel giorno di San Nicolò, il patrono di Lecco, la sua città. Solo qualche giorno prima, domenica scorsa, era stata insignita del Nicolino d’oro, la benemerenza civica, la massima onorificenza comunale. Le è stato riconosciuto quasi in extremis, per ringraziarla di tutto il bene che ha compiuto e dell’esempio che ha regalato, in silenzio, senza clamore. Mariuccia stava già male, si apprestava a intraprendere il suo ultimo viaggio terreno e quel tributo, meritato e dovuto, non ha potuto nemmeno ritirarlo di persona. Si è spenta l’altro giorno l’ex insegnante elementare e "mamma" di tanti poveri in tutto il mondo, che aiutava tramite progetti di solidarietà internazionale insieme ai suoi volontari della Rete Radiè Resch. Aveva 86 anni. "Ho cercato di voler bene allargando il cuore come si apre un frutto. L’ho imparato dalla mia mamma e dalla vita a cui dico grazie". È il suo lascito, il suo testamento spirituale. "La sua vita è stata un esempio di generosità e altruismo, che avvalora ancor più il gesto di averle conferito, non più tardi della scorsa domenica, la più alta benemerenza della nostra città", è il cordoglio del sindaco Mauro Gattinoni. "Ora si è reincontrata con padre David Maria Turoldo", dicono gli amici. Mariuccia era infatti amica della "coscienza inquieta della Chiesa". "Sta parlando con Dio", sono invece le parole di don Angelo Cupini, fondatore della Casa del Pozzo di Lecco, altro luogo di integrazione e accoglienza. Ieri pomeriggio l’addio nella chiesa di Olate. D.D.S.