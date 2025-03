Accusato di minacce dalla direttrice. Infermiere assolto

Assolto, perché "il fatto non sussiste". È stato assolto con formula piena Francesco Scorzelli, infermiere in servizio all’ospedale di Merate e sindacalista dell’Usb. A trascinarlo davanti al giudice con l’accusa di minaccia è stata Ilaria Terzi, direttrice delle Risorse umane dell’Asst di Lecco, a cui l’infermiere e sindacalista ha rivolto una battuta che lei ha tuttavia interpretato come minacce: "Possiamo bucarle le gomme della macchina?". I testimoni hanno confermato e il giudice ha riconosciuto che veramente era solo una battuta. L’infermiere ha dovuto spendere 2.200 euro per difendersi, mentre gli avvocati di chi l’ha trascinato alla sbarra sono stati pagati quindi con i soldi dei contribuenti.