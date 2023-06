Accusa di frode fiscale Salta ancora il processo all’architetto di Putin

Lanfranco Cirillo, il 64enne “architetto di Putin“ residente a Mosca a processo per una presunta frode fiscale da 50 milioni ieri non ha potuto comparire in aula per un legittimo impedimento. I giudici - presidente, Luca Tringali - per la prima volta hanno riconosciuto fondata l’istanza dell’avvocato Stefano Lojacono. Risultato: il processo non ha potuto iniziare nemmeno stavolta, ed è stato disposto un rinvio al 15 giugno. Il caso fu sollevato la scorsa udienza dopo che il 23 maggio Cirillo, destinatario di un mandato di arresto internazionale mai eseguito e cittadino russo dal 2014, provò a rientrare in Italia per comparire ma era stato bloccato in frontiera. Le autorità russe gli ritirarono il passaporto ma secondo il Tribunale, che finora aveva rigettato l’istanza, avrebbe potuto aggirare l’ostacolo procurandosi un pass temporaneo.