Lecco, 24enne accoltellato alla schiena

Lecco, 23 luglio 2017 – Un 24enne nigeriano è stato pugnalato alle spalle in centro a Lecco. Chi sia stato ad accoltellarlo e perché non si sa ancora. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica, in corso Promessi sposi. Il giovane aggredito ha riferito che uno sconosciuto lo avrebbe sorpreso alle spalle per poi colpirlo con diversi fendenti alla schiena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari di Lecco Soccorso. Dopo le prime cure il ragazzo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni.

Effettivamente sono state riscontrare due profonde ferite da arma taglio alla schiena, ma i contorni della vicenda sono tutti da chiarire. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino. Il ferito comunque non sembra correre alcun pericolo di vita.