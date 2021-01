Abbadia Lariana (Lecco), 5 gennaio 2021 – Ladro di biciclette alla sbarra. E' un 67enne di Sesto San Giovanni, accusato di aver rubato una bici alla stazione di Abbadia Lariana il 16 giugno 2018. Lo hanno identificato gli specialisti del Nucleo contrasto biciclette rubate della Polizia locale di Milano grazie ai fotogrammi catturati dagli occhi elettronici del sistema di videosorveglianza comunale trasmessi dai colleghi abbadiensi. Le telecamere allo scalo ferroviario avevano infatti immortalato il sestese armeggiare attorno alla due ruote, scassinare la catena a cui era assicurata e poi scappare in sella alla bici appena rubata. I poliziotti della Municipale non erano tuttavia riusciti ad attribuire un'identità certa al ladro ma visto prima in zona e per questo avevano diramato le immagini in tutta la Lombardia nella speranza che qualcuno invece lo individuasse, come effettivamente hanno fatti i ghisa meneghini che con lui avevano già avuto che fare in diverse occasioni e che hanno immeditaamente avvisato i vigili di Abbadia. Da qui la denuncia a piede libero e il processo a suo carico cominciato quest'oggi, mentre della bici che avrebbe rubato si sono perse le tracce.

