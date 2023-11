Abbadia Lariana, continua a piovere: ricompare la rarissima cascata di Pradello

Abbadia Lariana – È ricomparsa la cascata di Pradello. Si tratta di rapide che si formano raramente, solo quando piove parecchio e per lungo tempo, come in questi giorni.

Sgorga da quello che sembra una sorta di buco della roccia dal monte San Martino, in località Pradello, sul versante di Abbadia Lariana, all'altezza dell'Orsa Maggiore.

È una cascata effimera, che si manifesta solo di rado, che appare e soprattutto scompare molto rapidamente. È alimentata dall'acqua piovana, che si raccoglie e incanala in una canale naturale per poi compiere uno spettacolare salto di diverse decine di metri, raccogliersi ai piedi della montagna e infine sfociare le lago di Como.

È visibile anche dalla Statale 36. La cascata di Pradello è un fenomeno appunto abbastanza raro. Ci possono volere anni prima che si riformi e si manifesti di nuovo.