Abbadia Lariana, in auto con l’amico e una tredicenne: dall’incidente alla fuga dettata dalla paura

Abbadia – Mentre l’amica di 13 anni stava lottando contro la morte per salvarsi dall’incidente che lui aveva provocato, Michele era in fuga per la paura. Dopo essere stato trasferito in pronto soccorso all’ospedale di Lecco, sia Michele, il conducente di 19 anni, che abita a Malgrate, sia l’amico di 22 che in auto gli sedeva accanto sul sedile del passeggero, sono scappati nel tentativo di non essere identificati, o, forse presi dal panico per quanto successo. Michele, lo scorso venerdì all’alba delle 5, era alla guida della sua Bmw serie 1 familiare 1500 di cilindrata comprata solo da qualche mese, su cui viaggiava anche l’amica 13enne: lui al volante appunto, il 22enne davanti, lei dietro, senza cinture. La stava riaccompagnando a Lecco, dopo una notte tutti e tre insieme. Michele correva, aveva fretta, perché doveva riportarla a casa prima che la mamma della ragazzina si svegliasse e scoprisse che la figlia non c’era. Lei infatti era uscita senza chiedere il permesso né dire nulla in famiglia.

Mentre percorreva il rettilineo della Sp 72 del lago di Como prima del tunnel di innesto alla Statale 36, Michele però ha perso il controllo della macchina, è andato in testacoda e poi si è schiantato contro uno dei parapetti in cemento che fiancheggiano quel tratto di provinciale. Michele e l’amico, disorientati per la carambola e leggermente contusi, sono usciti dall’auto da soli, sulle proprie gambe, l’amica più piccola invece no, è rimasta intrappolata nel veicolo, incosciente, più morta che viva a causa delle gravi lesioni subite, soprattutto un trauma cranico. I sanitari di Areu sono riusciti miracolosamente a rianimarla, stabilizzarla e trasferirla in ospedale, dove è ancora ricoverata nel reparto di Neurorianimazione. È in coma e la prognosi resta estremamente riservata. «Condizioni stabili», si limitano a riferire i medici che si stanno occupando di lei: stabili rispetto ai giorni scorsi, non perché sia migliorata o fuori pericolo, anzi. Michele invece risulta indagato, sia per lesioni stradali gravi, sia perché era con una 13enne scappata di casa a bordo senza il permesso dei genitori, sia perché si è allontanato dopo l’incidente.