A Tre Anni dallo Smottamento a Sondalo: Montagna Ricomincia a Franare

SONDALO (Sondrio)

Sono ormai tre anni che i 27 abitanti della frazione Fumero, nel Comune di Sondalo, sono costretti a convivere con la frana che si è distaccata dalla montagna e continua a minacciare il centro abitato. Il fronte dello smottamento, che sembrava relativamente stabile dal 20 ottobre 2020, ha subìto una nuova accelerazione nei giorni scorsi, proprio mentre erano in corso gli interventi di messa in sicurezza della costa della montagna che sovrasta la strada, l’unica, che sale verso la frazione.

Nella notte tra mercoledì e giovedì si sono distaccati un migliaio di metri cubi di terra e roccia trascinando a fondo valle, dove scorre il torrente Rezzalasco, anche la piccola escavatrice che aveva lavorato fino a poche ore prima per liberare la parete e permettere la posa delle reti paramassi.

A provocare il distacco, la forte pioggia. Ma i movimenti non si sono limitati sono proseguiti anche venerdì, tanto da spingere il sindaco Ilaria Peraldini, su consiglio del geologo Giovanni Songini che da anni sorveglia la frana per conto del Comune, a sospendere i lavori ed evacuare un paio di abitazioni a monte dell’area di frana. Così due persone che già in passato avevano dovuto lasciare le loro abitazioni più a valle, proprio per colpa dello smottamento, adesso dovranno trovarsi una nuova dimora.

R.C.