A Oliveto vince il Federico Gramatica. Negli altri comuni lecchesi solo conferme

Oliveto Lario (Lecco) – Tra i due litiganti, il terzo gode e vince le elezioni a Oliveto Lario. Il nuovo sindaco del piccolo paese turistico è Federico Gramatica di Oliveto Futuro in corso: è stato eletto dal 57% e ha sconfitto sia il sindaco uscente Bruno Polti, sia il vicesindaco Paolo Negri di Noi per Oliveto Lario che si sono separati alle urne. Il primo si è fermato al 17%, il secondo al 26%. Negli altri quattro paesi al voto in provincia di Lecco - Calolziocorte, Ballabio, Robbiate e Valvarrone - invece gli elettori hanno scelto per la continuità. A Calolziocorte, il Comune più grande di questa tornata, è stato riconfermato Marco Ghezzi del centrodestra, premiato con il 54% dei consensi, davanti al 36% di Sonia Mazzoleni e al 10% di Diego Colosimo, entrambi a capo di liste di centrosinistra. "Siamo stati premiati per il lavoro svolto nonostante la pandemia e la crisi energetica", le parole del vincitore.

Riconferma anche a Ballabio con Giovanni Bruno Bussola, che con il 64% delle schede ha riconquistato la fascia tricolore che aveva dovuto affidare al commissario prefettizio dopo la crisi di maggioranza. "Sarò il sindaco di tutti", promette, assicurando pure che resterà in carica per l’intera durata del mandato. A Robbiate il nuovo sindaco è Marco Magni, del gruppo di maggioranza uscente Continuità e Progresso: ha ottenuto il 63%, mentre lo sfidante Alessandro Danza si è fermato al 37%. Vittoria bulgara infine per l’uscente Luca Buzzella, unico candidato a Valvarrone. Il suo obiettivo è portare a termine i progetti cominciati durante la precedente consiliatura. A vincere ovunque è stato invece l’astensionismo: l’affluenza media è stata del 54,40%, mai così bassa alle comunali.