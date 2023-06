A 92 anni a bordo del sidecar progettato dal padre Domingo

Novantadue anni e non sentirli né dimostrarli. Silvana Visentin, di Segrate, ,a 92 anni, è soprannominata "nonna moto". Ha partecipato anche lei al Circuito del Lario, accomodandosi come passeggera nella carrozzella di un sidecar Mas, guidato a turno dai figli Ezio e Fulvio Cavazzini. Non è un sidecar qualsiasi: per lei e i suoi figli è un cimelio di famiglia, perché è stato progettato da suo papà Domingo, che era un telaista della Mas. In sidecar ha anche attraversato l’Italia quattro volte, partecipando dal 2019 in poi a tutte le edizioni della Milano-Taranto, una sorta di Millemiglia delle moto.

"I miei figli sono innamorati delle moto d’epoca – racconta commossa –. Quando li ho visti sulla moto di loro nonno, cioè mio papà, per ricordarlo, ho sentito un tuffo al cuore e mi sono unita a loro. È stato un gesto bellissimo. E pensare che prima non ero mai salita in moto, se non su una Lambretta quando avevo 17 anni. Girare l’Italia in sidecar è bellissimo, ho conosciuto posti che non avevo mai visto prima". Certo, il sidecar non è uno dei mezzi di trasporto più comodi, ma lei non si scompone, nemmeno quando piove. Al massimo prende una pastiglia per tenere a bada il mal di schiena, se gli scossoni per le buche in strada sono troppi.

D.D.S.