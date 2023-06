44mila euro per l'Hospice San Martino, donazione dell'Associazione Accanto Amici

Dieci nuovi letti, completi di testa letto, e trenta plafoniere per illuminare le stanze, per un valore complessivo di 44mila euro. È la donazione - ultima in ordine di tempo - che è stata realizzata per l’Hospice San Martino dall’associazione Accanto Amici dell’Hospice San Martino Odv, insignita nel 2021 dell’Abbondino d’Oro, la civica benemerenza del Comune di Como. I vecchi letti, attraverso una procedura amministrativa predisposta dagli uffici di Asst Lariana, sono stati donati alla parrocchia di Rebbio che nell’ambito del progetto “Korosten“ provvederà a trasportarli in Ucraina. Tecnicamente la donazione è stata effettuata in favore di Asst Lariana che è proprietaria dello stabile dell’Hospice.