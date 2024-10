Meno dissing, più rock’n’roll

Uno è l’originale. L’altro è la “copia”, nel senso che in numerose occasioni lo ha imitato, in un omaggio da amico ed ex compagno di avventura. Adriano Celentano e Teo Teocoli non si sentono da cinque anni. È l’attore e cabarettista (ma anche ex cantante della scuderia del Clan) a farcelo sapere, ospite di un podcast. Fossero stati due rapper, le dichiarazioni di Teo sarebbero stati scintilla per un dissing. Lui e il Molleggiato, fortunatamente, vengono da una generazione diversa e per chiudere la partita è bastato un post social di Celentano, stralunato quanto denso d’affetto. La speranza, ora, è che la pace possa essere sigillata con un’apparizione sul palcoscenico o in tv. Magari cantando Ventiquattromila baci, Il tuo bacio è come un rock o Il ragazzo della via Gluck.