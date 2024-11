Sventurati, rispondiamo

Approfittiamo di questo piccolo spazio per fare nostro l’appello del Fai e salvare la chiesa di San Maurizio a Monza dagli insulti del tempo, inteso come clima o passar degli anni. Fuori dalla Brianza e forse anche dentro, pochi sanno che l’antico monastero di quella chiesa ospitò Marianna de Leyva, la donna che ispirò il personaggio di Gertrude, la Monaca di Monza nei Promessi Sposi. Un luogo sacro così carico di riferimenti storico-letterari e artistici – al suo interno sono custoditi importanti affreschi del ‘400 – non può essere abbandonato. Per cui chi può colga l’occasione di visitarlo oggi, giorno di apertura straordinaria, e di raccogliere l’appello del Fondo per l’Ambiente come la “Sventurata” rispose alle lusinghe di Egidio.