Stramilano in una Stracittà

C’è una Milano che va di corsa con il sole o la pioggia (molto probabile). Sono i cinquantamila che oggi daranno vita alla Stramilano che da 52 anni è una corsa per professionisti ma anche e soprattutto per la gente comune. Quella che vedi alle 6 o alle 22 in scarpette e tuta ginnica nelle strade e nei viali correre per il gusto di sudare e di sentirsi bene con il proprio corpo d’inverno come d’estate. E poi ci sono i giovanissimi che daranno vita alla Stramilanina, piccoli milanesi che crescono e crescono bene e sani.

Oggi è la festa di una Milano pulita probabilmente molto diversa da quella che alimenta le acque reflue con fiumi di sostanze tossiche. Una Milano non da bere ma da vivere faticando con gioia per il gusto di faticare. Oggi non è solo una festa per Milano ma per una Stracittà. Buona corsa a tutti e divertitevi.