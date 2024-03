Pollini e la Scala, binomio inscindibile

Dire che se ne va un gigante sarà anche una frase fatta, ma certamente non esagerata di fronte alla morte di Maurizio Pollini. Un grandissimo della musica, un gigante - appunto - del pianoforte. Una di quelle rare figure che tutti conoscono, almeno per sentito nominare, anche chi con la Scala e la musica classica non ha grande affinità. Un grande milanese che ha dato lustro alla città e al suo teatro più celebre; una sorta di seconda casa per il Maestro, che qui si era esibito ben 168 volte.