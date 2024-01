Pensieri sinistri

Che la Lombardia sia in vetta a tante classifiche nazionali, talvolta virtuose e altre volte meno, non è una novità. Stupisce però apprendere che i lombardi saranno primi per tutto il 2024 anche per i rincari dell’assicurazione dell’auto. O meglio, sorprende il motivo che nulla a che vedere con Istat e inflazione: il poco invidiato primato è dovuto al fatto che in nessun’altra regione vengono dichiarati tanti incidenti stradali come nella nostra. Con ovvie conseguenze sulla “classe di rischio”e sui premi. Delle due, l’una: o siamo pessimi automobilisti oppure cittadini inappuntabili che preferiscono il modulo della constatazione amichevole all’accomodamento con controparte e carrozziere. E chi sono i più maldestri (od onesti)? I medici...va’ a capire certe classifiche.