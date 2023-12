L’eredità della maestra sotto l’albero di Natale

Ogni Natale ha la sua fiaba, una storia a lieto fine che ricorda il senso autentico della Festa e lascia una morale, meglio, una lezione di vita. A impartire la sua ultima lezione (postuma) è Jolanda Vecchietti, storica maestra di Valmadrera e Malgrate, che proprio alla scuola lecchese dove aveva insegnato, ha lasciato parte della sua eredità. Una somma che - secondo il volere delle due sorelle, anche Lidia aveva insegnato a Malgrate - servirà a finanziare due borse di studio di 1.500 euro annue ciascuna.

Un dono inatteso che premia il merito ed esalta l'impegno, proprio come insegnava Jolanda ai suoi alunni. E non è un caso che dai banchi di Valmadrera siano passate anche l'assessore ai Servizi sociali Rita Bosisio e l'ex dirigente scolastica Maria Assunta Dolzini. Ad entrambe, come a centinaia di alunni che oggi la ricordano con affetto, la maestra Vecchietti ha lasciato i suoi insegnamenti come l’eredità più grande.