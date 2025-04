Distrazioni digitali

Spesso le nuove frontiere della scienza confermano ciò ché secoli di buonsenso tramandano. Così certe scoperte potrebbero apparire inutili ma non lo sono. Nessuno, nella fattispecie, può stupirsi che l'interazione tra mamma e neonato venga compromessa dall'utilizzo del telefonino - ovviamente da parte della prima - ma risultano sorprendenti alcuni effetti sulle risposte fisiologiche del bebè causate dalla “distrazione digitale”, come ipotizza un recente studio dell'Università di Pavia. Sembra, in qualche modo, che il piccolo sia più disposto a perdonare alla mamma forme di disattenzione diverse dal cellulare, quello proprio no. E, non potendo dirlo a parole, lo lascia esprimere al corpo. Per i bravi genitori interessati ad approfondimenti scientifici si rimanda alla ricerca stessa, agli altri si rinnova l'invito a ridurre al minimo l'uso dello smartphone in presenza dei figli piccoli. Eccezion fatta, naturalmente, per le videochiamate ai nonni...