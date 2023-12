Chiude l’Old Fashion in Triennale. Finisce un’era

C’è un trend di TikTok molto divertente: una ragazza giovane chiede con sincera curiosità “Where do the 35, the 40 year old people hang out?”, cioè dove vanno le persone di 35, 40 anni quando escono (per divertirsi)? Le risposte sono esilaranti: “Uscire? Ma con altre persone?! Oh no...”. E ancora: “In macchina. Sempre in macchina: guidiamo, facciamo un pisolino, lasciamo i figli, prendiamo i figli, facciamo la pausa pranzo, mangiamo, piangiamo...”.

Rispondo anche io e penso di parlare per l’intera categoria: di certo non andiamo in discoteca. Per questo non saprò mai come sarà la festa d’addio dell’Old Fashion, che il primo febbraio 2024 lascerà i locali del Palazzo dell’Arte in Triennale. Finisce un’era. Ma la verità è un’altra: è finita proprio l’era dei weekend in discoteca, di quando la serata iniziava a mezzanotte, bisognava essere in lista e, per i ragazzi, essere accompagnati da ragazze. Altri tempi. E allora chiedo ai più giovani tra i nostri lettori: “Where do the 25, the 30 year old people hang out?”.