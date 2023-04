Il Briatore che non t'aspetti

E chi se lo aspettava Flavio Briatore imbottigliato nel traffico autostradale dell'A10 in Liguria, direzione Ventimiglia, a Pasqua. Come l'uomo della porta accanto, quello che il weekend lungo non riesce a farlo e si accontenta della gita mordi e fuggi. Per di più senza la "partenza intelligente" che, come hanno imparato a proprie spese molti milanesi (che quel tratto ingrato lo percorrono ogni estate per raggiungere la Liguria di Ponente), equivale a levatacce e calcoli degni dell'algoritmo di Google sull'orario migliore per mettersi al volante.

Al di là della fin troppo facile ironia degli utenti - “Come mai non ha preso l’elicottero Flavio?” - il video postato da Briatore bloccato in auto, tra il rassegnato e l'infuriato, lascia l'amara certezza che quest'estate, e prima ancora nei ponti del 25 Aprile e dell’1 Maggio, ai milanesi, e non solo, toccherà fare "partenze super intelligenti", pur sapendo che serviranno a ben poco. Briatore invece, c'è da scommettere, ascolterà il consiglio e sorvolerà il serpentone di auto per raggiungere la sua villa a Montecarlo.