Briatore imbottigliato in autostrada a Pasqua. Lo sfogo: “E nessuno dice niente”

“Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, siamo tutti contenti”. Si conclude così lo sfogo che l’imprenditore Flavio Briatore ha pubblicato in un video su Instagram dopo essere rimasto imbottigliato nel traffico autostradale della A10 in Liguria, in direzione Ventimiglia. La questione della scadente viabilità ligure e delle interminabili code che turisti e residenti sono costretti a subire è nota da tempo e continua a suscitare polemiche.

Lo sfogo di Briatore

“Buongiorno – attacca Briatore – buona Pasqua a tutti quanti. Dove sono io? Qui, con una bella coda pasquale. È incredibile che non riusciamo mai a sistemare questa autostrada. Qui siamo sull’autostrada vicino a Ventimiglia, c’è una coda di 25 minuti, sicuramente ce ne saranno altre. È Pasqua giusto, però quest’estate cosa facciamo? Quest’estate tutta l’area per andare a Genova, tutta quell’area lì sarà bloccata. Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, siamo tutti contenti”.

Le reazioni sui social

Nei commenti, c’è chi ironizza chiedendo a Briatore “come mai non ha preso l’elicottero” oppure con un sarcastico “povero, deve raggiungere la sua villa a Montecarlo”. Tuttavia c’è anche chi conosce il problema e risponde: “anziché suggerire l’elicottero, che non ha problemi a usarlo, è da apprezzare il fatto che segnali un disagio importante della Liguria, che oltre a rovinare il turismo è deleterio per chi tutti i giorni deve usare l'autostrada per andare a lavorare”.