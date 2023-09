Autisti nati con la camicia

C’era una volta il posto in banca, sinonimo di lavoro sicuro, carriera garantita e benefit aziendali. L’ideale per ogni genitore, non sempre per ogni figlio, ma tant'è. Oggi anche il paradigma della sicurezza famigliare vira verso nuove professioni, con esiti talvolta inaspettati.

Tanto carente, per esempio, è l’offerta di autisti di autobus che Atm, pur di assoldarne di nuovi, ha deciso di elargire ai futuri “driver” bonus che i vecchi conducenti di bus, mentre fantasticavano su un futuro in banca per i figli, nemmeno osavano sognare: il corso gratuito per la patente e, soprattutto, il contributo per l’affitto della casa.

Roba da dirigenti del credito, insomma. Ma di questi tempi evidentemente il posto migliore di tutti è sul bus, in posizione di guida.