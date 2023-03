Voli aerei per Pasqua e per l’estate, le destinazioni da Milano: come risparmiare e trovare le offerte

I prezzi dei voli sono mediamente aumentati negli ultimi tre anni

Per chi è a caccia di occasioni per prendere aerei e voli (in alta stagione) a basso costo il periodo è propizio. Sono ancora disponibili, con partenza ai primi di agosto, voli Milano-Napoli a 18 euro, oppure Milano-Bari a 25 euro. Altre mete, come ad esempio le isole greche o le Canarie, stanno invece registrando una impennata dei prezzi. In rialzo anche gli intercontinentali: un Malpensa-Bangkok solo andata costa 710 euro, con uno scalo, mentre un diretto per New York si aggira sugli 800 euro. Guardando alla Pasqua, i voli Linate-Reggio Calabria con partenza venerdì 7 aprile sono schizzati a 225 euro, mentre altre mete italiane o europee mantengono ancora livelli accessibili. È l’altalena dei prezzi in un mercato del trasporto aereo che quest’anno si prepara a tornare ai numeri pre-Covid, superando la crisi innescata dalla pandemia che ha bloccato i viaggi via aria e ha spinto le vacanze “local“. Una fotografia scattata anche dai dati Sea, la società che gestisce gli scali di Malpensa e Linate. Il percorso verso il "ritorno alla normalità" – ostacolato dal caro energia, dalla guerra e dalla carenza di personale che l’anno scorso ha messo in ginocchio gli...