Casalpusterlengo, Unilever festeggia 30 anni di ricerca nel Lodigiano

Casalpusterlengo, 26 Luglio 2023 – Ricorre quest’anno il trentennale del primo centro R&D europeo per i prodotti home & hygiene di Unilever, l’azienda che continua a scommettere sul nostro Paese come terreno fertile per le sue innovazioni globali. Era il 1993, infatti, quando a Casalpusterlengo nasceva il primo nucleo di ricerca e sviluppo dedicato in particolare alle formulazioni dei prodotti dei marchi Unilever per la pulizia della casa. Dal 2002 si è aggiunta la divisione dei prodotti per l’igiene orale. In 30 anni di attività il centro R&D Unilever ha introdotto sul mercato oltre 100 innovazioni di prodotto. È proprio qui che sono nati prodotti iconici entrati nelle case di milioni di consumatori in tutto il mondo. Come il detergente in crema Cif, la cui formula è rimasta invariata per moltissimi anni, oppure la linea Svelto per il lavaggio dei piatti a mano, ma anche le più innovative formule dei prodotti Mentadent.

Con 130 dipendenti di 8 nazionalità differenti, il centro è composto da due sezioni separate: un edificio è dedicato alla ricerca e sviluppo di prodotti per l’igiene e la pulizia della casa; nell’altro trovano spazio invece i prodotti per l’igiene orale. Il successo del centro ha portato negli ultimi anni alla creazione di una terza divisione, dedicata allo sviluppo di prodotti per la pulizia professionale: la neonata Upro (Unilever professional) si occupa della ricerca e creazione di formule innovative di detergenti in grado di soddisfare le esigenze specifiche degli operatori. “Un esempio di cui siamo particolarmente orgogliosi – spiega Serena Pezzia, responsabile del Centro R&D di Casalpusterlengo - è l’utilizzo dell’IA e di strumenti di modelling che ci ha consentito di accelerare il processo di sviluppo, individuando così più velocemente nuove formulazioni per i prodotti lavapiatti di Unilever per l’Italia e il resto del mondo che rispondano a determinati requisiti di schiuma, proprietà sgrassanti e stabilità del prodotto”.

Lo stesso approccio all’innovazione viene utilizzato nel reparto che sviluppa prodotti per l’igiene orale. “Prima di essere approvati, i nostri prodotti devono superare rigorosi test per valutarne la sicurezza, la qualità e l’efficacia - aggiunge Matteo Barili, manager Oral Care Unilever Italia -. Una delle ultime innovazioni è stata la linea Mentadent Professional – Protect+, che ha alla base una tecnologia avanzata e piuttosto complessa, la cui efficacia e azione si basa però su un principio semplice: l’utilizzo di minerali bio-compatibili, come l’idrossiapatite, che sono gli stessi di cui è fatto lo smalto naturale dei nostri denti. Sfruttando la naturale affinità di questi ingredienti allo smalto, siamo riusciti infatti ad ottenere un dentifricio che rinforza lo smalto, addirittura prolungandone la propria durata, come dimostrato dai nostri test di laboratorio”.