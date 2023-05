Trenord assume capitreno: selezioni aperte. Come candidarsi e i requisiti

Ultimi giorni per partecipare alla selezione aperta da Trenord, che sta cercando nuovi capitreno da inserire nell’organico. L’azienda ferroviaria amplia il team di personale responsabile del servizio a bordo delle 2200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Per partecipare alla selezione, è possibile inoltrare richiesta entro il 7 maggio al link https:www.trenord.itlavora-con-noi.

I candidati selezionati parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie a diventare il primo responsabile dell’esperienza di viaggio offerta ai clienti. "Il capotreno garantisce il rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa – spiega Trenord –. Per quella corsa, è il volto che l’azienda mostra ai viaggiatori ed è quindi incaricato di organizzare e gestire la comunicazione e l’assistenza".

Al termine del corso, che avrà durata di sei mesi, i professionisti sosterranno gli esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio: passaggi necessari per conseguire l’abilitazione a capotreno.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea. Si richiede una buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere.

Ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe; flessibilità oraria; ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione, atteggiamento proattivo. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico.