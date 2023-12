Tredicesima 2023 più ricca in Lombardia ma l’inflazione si mangia gli aumenti. Ecco come la spenderemo

Milano, 2 dicembre 2023 – Sale il valore complessivo della tredicesima in Lombardia ma l'inflazione farà calare i consumi natalizi dell'1,1% rispetto al 2022.

E' quanto stima l'ufficio studi di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza.

Al lordo dell'inflazione, la tredicesima di quest'anno nelle tre province lombarde peserà 4 miliardi e 337 milioni di euro, contro i 4 miliardi e 125 milioni del 2022. Questo aumento però non si tradurrà in benefici sul commercio, perché l'inflazione - che a Milano, Lodi e Monza e Brianza si attesterà al 6,2% per il 2023 - farà contrarre i consumi natalizi dell'1,1% rispetto all'anno passato.

Infatti - stima Confcommercio - oltre la metà della tredicesima (il 53%, pari a 2.287 miliardi) verrà destinato a diverse spese, a partire da quelle incomprimibili (rate condominiali, mutui, rette scolastiche, premi assicurativi), fino agli interventi occasionali necessari, come manutenzioni e riparazioni, o altre voci d'acquisto che possono riguardare il benessere della persona.

Con la tredicesima che viene incassata nel 2023, 1 miliardo e 441 milioni (il 33%) sono destinati all'acquisto di beni: alimentare (344 milioni); abbigliamento, calzature, accessori moda (310 milioni), i comparti dell'elettronica di consumo (212 milioni); cosmesi ed erboristeria (100 milioni). Un macro-segmento di beni vari (mobili, casalinghi, utensileria e ferramenta, cartoleria e libri, farmaci, fiori, piante e altro) assorbirà 404 milioni di euro. La spesa per viaggi e vacanze sarà di 368 milioni di euro, quella per cene e pranzi fuori casa legati alle festività di 197 milioni e la spesa per spettacoli ed eventi sportivi di 44 milioni.

"In un'analisi di stima complessiva dei consumi dobbiamo tener conto dell'erosione causata dall'inflazione. E sono tante le spese in carico alle famiglie", evidenzia il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, che mantiene però un "moderato ottimismo sui consumi del mese di dicembre, così importante per le attività commerciali, come già abbiamo fatto nei giorni del Black Friday''.