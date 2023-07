Affitti: prezzi in aumento del 10%. Quali sono le città più care in Italia e Lombardia

Case e prezzi: non solo immobili in vendita e mutui, il peso dell’inflazione e della crescita delle tariffe si sente anche sul fronte dei canoni di locazione. A dirlo è l’ultimo report pubblicato da Idealista, portale immobiliare fra i principali in Italia.

Il valore degli affitti, secondo l’approfondimento, ha fatto registrare un incremento del 10,1% nel secondo trimestre, a una media di 13,4 euro/m2 mensili. Considerando la variazione annuale, i prezzi sono aumentati dell'11,6% negli ultimi dodici mesi.

Annunci immobiliari (Archivio)

Il commento

"Nell'ultimo periodo, con l'aumento dei tassi ipotecari – afferma Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’ufficio studi di Idealista – l'affitto è divenuto l'unica strada percorribile per le famiglie che hanno perso potere d'acquisto per accedere alla casa di proprietà in un contesto di inflazione elevata. Questo ha aggravato la situazione di tensione su un mercato che già presentava un'offerta insufficiente a soddisfare i bisogni la domanda di locazione degli italiani, producendo la fiammata dei prezzi nel corso dei mesi primaverili. In questo quadro è improbabile che la pressione al rialzo sugli affitti si riduca presto".

La situazione nei capoluoghi

Tre capoluoghi italiani su quattro registrano prezzi di affitto più alti rispetto a tre mesi fa. I grandi mercati però rallentano, restano sì in crescita, ma più contenuta rispetto all'andamento generale, come attestano le variazioni di Roma (2,9%), Napoli (2,5%), e Milano (1,5%). Tra i principali mercati, le variazioni più marcate si registrano a Bari (9,5%), Palermo (6,2%), Torino (6,1%) fino al 5,6% di Bologna.

Molti capoluoghi registrano una volatilità piuttosto marcata soprattutto dove l'affitto breve per turismo o per lavoro comprime particolarmente l'offerta e determina aumenti a doppia cifra come a Savona (17,7%), La Spezia (13,3%) e Padova (12,3%). Dall'altro lato, le diminuzioni maggiori si sono registrate a Lecce (-11,3%), Matera (-5,5%), Cuneo e Taranto (entrambe -4,8%).

Milano – ça va sans dire – è la città più costosa per affittare una casa, con 22,1 euro/m2, seguita da Firenze (18,8 euro/m2) e Bologna (18 euro/m2). Venezia è al quarto posto (17,6 euro/m2), Roma al quinto (14,5 euro/m2), Napoli (12,5 euro/m2) all'ottavo.

Nella parte inferiore del ranking troviamo Caltanissetta (4,8 euro/m2), Reggio Calabria (5 euro/m2) e Agrigento (5,5 euro/m2).

La situazione nelle province

In provincia la tendenza rialzista tocca quasi il 90% delle aree, con una forte volatilità dei valori, specialmente nei territori a forte propensione all'affitto breve per turismo o per lavoro. Così si spiegano le variazioni a rialzo di Rimini (34,3%) e Grosseto (25,2%), che guidano con incrementi a doppia cifra davanti ad altre 20 aree in crescita con variazioni comprese tra il 18,7% di Sassari e il 10,1% di Aosta.

Dall'altro lato è Bolzano (-7,7%) a guidare i ribassi di 14 province davanti a Ravenna e Cremona (entrambe -6%). Il ranking delle province più care è guidato da Milano (21 euro/m2), quindi Firenze e Bologna sul podio, rispettivamente con 18,8 e 18 euro mensili per la locazione. Prezzi superiori alla media italiana nel trimestre appena trascorso anche per Venezia (17,6 euro/m2), Roma (14,5 euro/m2) e Como (14 euro/m2). All'opposto, le aree provinciali più economiche per la locazione sono: Enna Caltanissetta (4,8 euro/m2), Reggio Calabria (5,2 euro/m²) e Agrigento (5,5 euro/m2).

La situazione nelle regioni

Il Trentino-Alto Adige è l'unica regione a evidenziare un trend negativo dei valori nel secondo trimestre con un calo del 4,4%. Tutte le altre regioni hanno incrementato i loro prezzo, con gli aumenti maggiori nelle Marche (22%), Calabria (15,5%), Liguria (15,2%), Veneto (12,2%), Toscana (12,1%) e Lazio (11,1%).

Le altre regioni crescono a con tassi d'incremento inferiori a quello del 10,1% nazionale, che coincide con l'andamento trimestrale della Valle d'Aosta. Proprio la regione all'estremo nord ovest diventa quella con i prezzi più cari con una media di 19,3 euro mensili, seguita da Toscana (18,4 euro/m2) e Lombardia (17,4 euro/m2). Prezzi superiori alla media nazionale di 13,4 euro mensili anche Emilia-Romagna (16,2 euro/m2), Trentino-Alto Adige (13,9 euro/m2) e Lazio (13,8 euro/m2). Dall'altro lato le regioni più convenienti per gli affittuari sono Molise (6,7 euro euro/m2) e Umbria (6,8 euro/m2).